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Укрзализныця закрыла продажу билетов по четырем "красным" станциям

Киев • УНН

 • 23090 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Укрзализныця временно закрывает продажу билетов по четырем станциях, расположенных на территориях, которые накануне были определены комиссией ТЭБ и ЧС как "красная зона" по уровню распространения коронавируса, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы УЗ.

Укрзализныця закрыла продажу билетов по четырем "красным" станциям

"С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров. Из указанных станций продаваться проездные документы на следующие поезда:

  • №702/701 Львов - Черновцы
  • №136/135 Черновцы - Одесса,
  • №7/8 Киев - Черновцы
  • №117/118 Киев - Черновцы
  • №98/97 Ковель - Киев;
  • №46/45 Ужгород - Лисичанск;
  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • №122/121 Николаев - Ровно;
  • №232/231 Геническ - Ивано-Франковск", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов с и в Черновцы:

  • №8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев)
  • №118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев)
  • №136/135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса)
  • №702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

Как сообщал УНН, накануне комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила уровни эпидемической опасности в разрезе административных единиц, теперь в "красный" уровень опасности попали 14 административных единиц.

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