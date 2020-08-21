Укрзализныця закрыла продажу билетов по четырем "красным" станциям
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Укрзализныця временно закрывает продажу билетов по четырем станциях, расположенных на территориях, которые накануне были определены комиссией ТЭБ и ЧС как "красная зона" по уровню распространения коронавируса, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы УЗ.
"С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров. Из указанных станций продаваться проездные документы на следующие поезда:
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- №702/701 Львов - Черновцы
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- №136/135 Черновцы - Одесса,
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- №7/8 Киев - Черновцы
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- №117/118 Киев - Черновцы
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- №98/97 Ковель - Киев;
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- №46/45 Ужгород - Лисичанск;
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- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
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- №122/121 Николаев - Ровно;
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- №232/231 Геническ - Ивано-Франковск", - отметили в пресс-службе.
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Кроме того, отмечается, что из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов с и в Черновцы:
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- №8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев)
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- №118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев)
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- №136/135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса)
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- №702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).
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Как сообщал УНН, накануне комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила уровни эпидемической опасности в разрезе административных единиц, теперь в "красный" уровень опасности попали 14 административных единиц.