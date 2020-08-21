В Черновцах отменили праздничные мероприятия ко Дню Независимости - ОГА

“В связи с введением „красного уровня“ распространение эпидемической опасности в Черновцах от 24 августа, все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменены”, — сообщили в ОГА.

В облгосадминистрации призвали сознательных черновчан в День Флага поднять знамя над своими домами, а в День Независимости — “выполнить государственный гимн дома”.

В то же время, информация об отмене праздничных мероприятий отсутствует на сайте Черновицкой РГА — там речь идет о перекрытии движения троллейбусов в центре города.

“В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения торжеств по случаю Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины 23 и 24 августа с 9:00 до 10:30 будет приостановлено движение электротранспорта по ул. И.Франко на участке от ул. Мицкевича к плоощи Центральной и площади Центральной на участке от вул.Руська до ул. Университетской”, — сообщили в РГА.

Как сообщал УНН, накануне комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила уровне эпидемической опасности в разрезе административных единиц, теперь к “красным” уровнем опасности попали 14 административных единиц.