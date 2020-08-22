На Буковині другий день поспіль понад 200 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Чернівецькій області протягом останньої доби зафіксували 208 випадків інфікування COVID-19, що повторило за кількістю вчорашній антирекорд регіону, передає УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
За останню добу — було зафіксовано 208 випадків хвороби, 8 713 загалом. 42 особи — одужали за останню добу, 5 806 з початку епідемії. Чернівецький обласний центр дослідив 752 зразки за добу.
“Останніми днями буковинці активно нехтували власною безпекою. Випадки інфікування траплялися на ринках, на курортах, у громадському транспорті і, звісно ж, під час масових гулянь. Як результат, маємо більше 200 нововиявлених інфікованих другий день поспіль”, — написав Осачук.
Голова ОДА додав, що деякі госпітальні бази завантажені вже на 70%, 80% і навіть 100%.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 100 643 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 207 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.