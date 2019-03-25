На Буковине из-за сжигания сухой травы чуть не загорелась АЗС

"23 марта в городе Заставна из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица загорелась сухая трава. Пожар возник на окраине города недалеко автозаправочной станции и заброшенного жилого дома. Ветер раздул пламя, и огонь перекинулся на деревянный забор возле дома с одной стороны, и существовала угроза распространения на АЗС с другой", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в тех пределах, в которых застали ее на время приезда, предупредили опрокидывания огня на автозаправочную станцию, бензовоз и грузовик.

В результате пожара огонь уничтожил сухую траву на площади 1,5 га и деревянный забор.

Как добавили в ведомстве, за выходные произошло 39 пожаров, из них 31 - из-за сжигания сухой травы.

Как сообщал УНН, Ровно перекрывали движение из-за масштабного пожара.



Ранее УНН сообщал, во Львовской области потушили пожар на свалке.



