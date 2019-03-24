Під Рівним перекривали рух через масштабну пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Рівненській області через масштабну пожежу тимчасово обмежували рух на південному підході до Рівного. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Укравтодору".
"Через масштабну пожежу в Рівненській області тимчасово обмежено рух на ділянці південного підходу до Рівного від автомобільної дороги М-06 в напрямку Рівного, а також від дороги Т-1801 в напрямку Квасилова", - йдеться в повідомленні.
Також рух по дорозі М-06 в районі пожежі ускладнений через значне задимлення.
Наразі пожежу на під’їзді до Рівного локалізували.
"Залишкові осередки горіння розповсюджують полум'я вздовж берега р.Устя в напрямку від автомобільної дороги М-06 в бік Рівного", - зазначили дорожники.
Обмеження в русі по південному під'їзду до Рівного та Т-1801 вже зняті.
Як повідомляв УНН, у Львівській області загасили пожежу на несанкціонованому сміттєзвалищі.