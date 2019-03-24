У Львівській області загасили пожежу на сміттєзвалищі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежу на стихійному сміттєзвалищі поблизу міста Новий Розділ, що на Львівщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
"24 березня о 11:34 пожежу ліквідували. До гасіння залучили 35 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки",- сказано у повідомленні.
Обставини пожежі та причину виникнення загоряння з’ясовують правоохоронці.
Як повідомляв УНН, поблизу м. Новий Розділ на несанкціонованому сміттєзвалищі виникло займання сміття на площі близько 600 кв. м.
О 19:00 загоряння сміття на сміттєзвалищі було локалізовано на площі 900 кв. м.
Зранку 24 березня пожежу ще продовжували гасити.