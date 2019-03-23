На Львівщині горить стихійне сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні до ДСНС надійшла інформація, що поблизу м. Новий Розділ на несанкціонованому сміттєзвалищі виникло загорання сміття на площі близько 600 м кв. ПРо це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"23 березня о 16:30 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу м. Новий Розділ на несанкціонованому сміттєзвалищі виникло загорання сміття на площі близько 600 м кв. Загрози населеним пунктам немає. До гасіння залучено 15 чол. та 3 од. техніки ДСНС", - повідомили у ДСНС.
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Як повідомляв УНН, через займання сухостою в Ужгороді мало не згорів будинок.