Жінка загинула у власній квартирі під час пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Вінниці в ході пожежі у квартирі загинула власниця житла, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС області.
Вночі 22 березня о 00:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вул. Волошковій сталося загоряння в одній із квартир п'ятиповерхівки. Виявилось, що горить житло на третьому поверсі. О 00:52 пожежу локалізували, а о 01:00 - ліквідували.
В ході розвідки ланки газодимозахисної служби в одній із кімнат помешкання рятувальники виявили тіло людини без ознак життя. Загиблою виявилася 44-річна власниця квартири.
Рятувальники повідомили, що під час інциденту з верхніх поверхів будинку вивели на свіже повітря 35 жителів.
Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями.
Нагадаємо, на Миколаївщині під час пожежі у житловому будинку загинув 4-річний хлопчик.