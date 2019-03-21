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На Миколаївщині під час пожежі у житловому будинку загинув 4-річний хлопчик

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Миколаївській області під час пожежі у житловому будинку загинув 4-річний хлопчик. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Миколаївській області.

На Миколаївщині під час пожежі у житловому будинку загинув 4-річний хлопчик

Повідомляється, що пожежа сталася вчора, 20 березня, о 15:48 в житловому будинку у с. Шевченкове Вітовського району. Очевидець сповістив про займання та повідомив, що в помешканні проживає багатодітна родина, і в приміщенні можуть знаходитись діти.

Прибувши на місце виклику, у щільно задимленому приміщенні рятувальники виявили чотирирічного непритомного хлопчика та винесли назовні. Бригада швидкої медичної допомоги терміново надала необхідну першу допомогу, провела предреанімайційні дії: дитину підключили до апарату штучної вентиляції легенів та направили до лікарні.

За даними ДСНС, стан хлопчика оцінювався, як критично важкий, та, попри вжиті заходи, врятувати життя дитині не вдалось.

Пожежу на площі 70 м кв локалізували о 16:30, а о 17:25 її ліквідували. Попередня причина – дитячі пустощі з вогнем.

Загалом до гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 16 чоловік. Додатково залучено аварійна бригада АТ "Миколаївобленерго" та співробітників поліції.

Нагадаємо, на Одещині ліквідовано пожежу на території 30 га.

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