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На Одещині ліквідовано пожежу на території 30 га

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. На Одещині у Кілійському районі на 8 км автошляху Вилкове-Одеса горів очерет на території плавницької частини Вилківського лісництва. Сьогодні зранку пожежу було ліквідовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

На Одещині ліквідовано пожежу на території 30 га

“О 20 год. 50 хв. підрозділами ДСНС ліквідовано пожежу у лісовому масиві на площі 20 га. та о 6 год. 20 березня ліквідовано пожежу очерету на площі 30 га”, — йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі було залучено 79 чол. та 19 од. техніки, з них від ДСНС — 58 чол. о/с та 12 од. техніки та літак АН-32П, від Вилківського лісництва — 3 чол., 1 од. тех. МПК — 5 чол., 2 од. тех. ,від місцевого населення — 3 трактори та 13 чоловік.

Нагадаємо, 19 березня у Кілійському районі на 8 км автошляху Вилкове-Одеса горів очерет та трав’яний настил у лісовому масиві.

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