В Одесской области ликвидирован пожар на территории 30 га

"В 20 ч. 50 мин. подразделениями ГСЧС ликвидирован пожар в лесном массиве на площади 20 га и в 6 часов утра 20 марта ликвидирован пожар камыша на площади 30 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 79 чел. и 19 ед. техники, из них от ГСЧС - 58 чел. о/с и 12 ед. техники и самолет АН-32П, от Вилковского лесничества - 3 чел., 1 ед. тех. МПК - 5 чел., 2 ед. тех. , от местного населения - 3 трактора и 13 человек.

Напомним, 19 марта в Килийском районе на 8 км автодороги Вилково-Одесса горел камыш и травяной настил в лесном массиве.



