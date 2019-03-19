Для гасіння лісової пожежі на Одещині залучено авіацію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні об 11:34 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у Кілійському районі на 8 км автошляху Вилкове- Одеса горить очерет на території плавницької частини Вилківського лісництва. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Станом на 15 год. 50 хв. площа пожежі становить 30 га очерету та 20 га травяного настилу у лісовому масиві. Загрози населеним пунктам не має.
До гасіння пожежі залучено 65 чоловік та 16 одиниць техніки, з них від ДСНС 58 чоловік особового складу та 12 одиниці техніки.
Для проведення гасіння пожежі з повітря залучено авіацію ДСНС.
Як повідомляв УНН, природні пожежі на Чернігівщині розгорілися на 26 га.