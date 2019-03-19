Для тушения лесного пожара в Одесской области привлечено авиацию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня в 11:34 в Службу спасения поступило сообщение, что в Килийском районе на 8 км автодороги Вилкове-Одесса горит камыш на территории плавницькои части Вилковского лесничества. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
По состоянию на 15 час. 50 мин. площадь пожара составляет 30 га камыша и 20 га травяного настила в лесном массиве. Угрозы населенным пунктам нет.
К тушению пожара привлечены 65 человек и 16 единиц техники, из них от ГСЧС 58 человек личного состава и 12 единицы техники.
Для проведения тушения пожара с воздуха привлечено авиацию ГСЧС.
Как сообщал УНН, природные пожары на в Черниговской области разгорелись на 26 га .