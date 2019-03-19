Для тушения лесного пожара в Одесской области привлечено авиацию

По состоянию на 15 час. 50 мин. площадь пожара составляет 30 га камыша и 20 га травяного настила в лесном массиве. Угрозы населенным пунктам нет.

К тушению пожара привлечены 65 человек и 16 единиц техники, из них от ГСЧС 58 человек личного состава и 12 единицы техники.

Для проведения тушения пожара с воздуха привлечено авиацию ГСЧС.



Как сообщал УНН, природные пожары на в Черниговской области разгорелись на 26 га .