Природні пожежі на Чернігівщині розгорілися на 26 га
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Впродовж минулої доби на Чернігівщині було ліквідовано 15 пожеж, що виникли у природних екологічних системах, на площі у понад 26 гектарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління ДСНС у Чернігівській області.
Згідно із повідомленням, упродовж минулої доби вогнеборці у Чернігівській області ліквідували 15 пожеж на відкритих територіях: у Бахмацькому, Козелецькому, Куликівському, Ніжинському, Ріпкинському, Талалаївському, Чернігівському районах та в місті Чернігів. Загальна площа, пройдена вогнем, сягнула понад 26 гектарів території.
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Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на Буковині вогнеборці ліквідували пожежу на сміттєзвалищі.