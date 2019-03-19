Природные пожары в Черниговской области разгорелись на 26 га

Согласно сообщению, за прошедшие сутки пожарные в Черниговской области ликвидировали 15 пожаров на открытых территориях: в Бахмаче, Козелецком, Куликовском, Нежинском, Рипкинском, Талалаевском, Черниговском районах и в городе Чернигов. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 26 гектаров территории.

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Напомним, ранее УНН сообщал, что на Буковине пожарные ликвидировали пожар на свалке.