Природные пожары в Черниговской области разгорелись на 26 га
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение прошлых суток в Черниговской области было ликвидировано 15 пожаров, возникших в природных экологических системах, на площади более чем 26 гектаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Черниговской области.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки пожарные в Черниговской области ликвидировали 15 пожаров на открытых территориях: в Бахмаче, Козелецком, Куликовском, Нежинском, Рипкинском, Талалаевском, Черниговском районах и в городе Чернигов. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 26 гектаров территории.
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Напомним, ранее УНН сообщал, что на Буковине пожарные ликвидировали пожар на свалке.