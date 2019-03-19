У Львові горів студентський гуртожиток
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 березня. УНН. Напередодні ввечері виникла пожежа у студентському гуртожитку Національного університету "Львівська політехніка". Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.
"18 березня 19:39 на диспетчерський пункт "Служби порятунку 101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львів на вул. Лазаренка, 42 на четвертому поверсі десятиповерхового гуртожитку. На місце пожежі було направлено вогнеборців із Державних пожежно-рятувальних частин м. Львова №29, №30, №2 та №4", - повідомили в управлінні ДСНС.
Вже за 7 хвилин на місце події прибув перший пожежно-рятувальний підрозділ. Пожежа спричинила задимлення на коридорі гуртожитку, аби гарантувати безпеку людей рятувальники провели евакуацію. 40 осіб рятувальники вивели, використовуючи кисневі маски, ще 30 людей евакуювали, та 430 мешканців вийшли на вулицю самостійно.
Через щільне задимлення приміщень вогнеборцям довелось ліквідовувати займання в апаратах захисту органів дихання в складі 7-ми ланок газодимозахисної служби. Пожежу локалізовано о 20:19 та повністю ліквідовано о 20:29. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 кв. м та пошкоджено стіни площею 30 кв. м.
До ліквідації пожежі залучили 39 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки.
На місці пожежі ніхто не постраждав, обставини встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, пожежі в Україні цього року забрали життя вже 600 людей.