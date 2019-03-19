Во Львове горело студенческое общежитие

"18 марта в 19:39 на диспетчерский пункт "Службы спасения 101" поступило сообщение о пожаре в г. Львов на ул. Лазаренко, 42 на четвертом этаже десятиэтажного общежития. На место пожара были направлены пожарные из Государственных пожарно-спасательных частей г. Львова №29, №30, №2 и №4", - сообщили в управлении ГСЧС.

Уже через 7 минут на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Пожар вызвал задымление в коридоре общежития, чтобы гарантировать безопасность людей спасатели провели эвакуацию. 40 человек спасатели вывели, используя кислородные маски, еще 30 человек эвакуировали, и 430 жителей вышли на улицу самостоятельно.

Через плотное задымление помещений пожарным пришлось ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания в составе 7-ми звеньев газодымозащитной службы. Пожар локализован в 20:19 и полностью ликвидирован в 20:29. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 15 кв. м и повреждены стены площадью 30 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 39 спасателей и 7 единиц спецтехники.

На месте пожара никто не пострадал, обстоятельства устанавливают правоохранители.

Напомним, пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 600 человек.