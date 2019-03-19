Во Львове горело студенческое общежитие

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79874 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 178381 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143088 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 207181 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252641 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213304 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246217 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208258 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487835 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241349 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.2м/с
84%
Популярные новости

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 15122 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14570 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13621 просмотра

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 12941 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13015 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264997 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241280 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326737 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487835 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579360 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32929 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 207181 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79353 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75848 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81380 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Во Львове горело студенческое общежитие

Киев • УНН

 • 13737 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 марта. УНН. Накануне вечером возник пожар в студенческом общежитии Национального университета "Львовская политехника". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

Во Львове горело студенческое общежитие

"18 марта в 19:39 на диспетчерский пункт "Службы спасения 101" поступило сообщение о пожаре в г. Львов на ул. Лазаренко, 42 на четвертом этаже десятиэтажного общежития. На место пожара были направлены пожарные из Государственных пожарно-спасательных частей г. Львова №29, №30, №2 и №4", - сообщили в управлении ГСЧС.

Уже через 7 минут на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Пожар вызвал задымление в коридоре общежития, чтобы гарантировать безопасность людей спасатели провели эвакуацию. 40 человек спасатели вывели, используя кислородные маски, еще 30 человек эвакуировали, и 430 жителей вышли на улицу самостоятельно.

Через плотное задымление помещений пожарным пришлось ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания в составе 7-ми звеньев газодымозащитной службы. Пожар локализован в 20:19 и полностью ликвидирован в 20:29. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 15 кв. м и повреждены стены площадью 30 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 39 спасателей и 7 единиц спецтехники.

На месте пожара никто не пострадал, обстоятельства устанавливают правоохранители.

Напомним, пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 600 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.62
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$2,993.80
Ethereum
$1,578.25