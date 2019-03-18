На Буковині ліквідовано пожежу на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Вчора, 17 березня, в с. Маршинці Новоселицького району загорілось сміттєзвалище на площі 1 га. О 23:00 рятувальники ліквідували пожежу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
О 20:00 рятувальники локалізували загоряння на площі 1 га. О 23:00 загоряння сміття ліквідовано.
Для ліквідації пожежі на місце події направлено черговий караул рятувальників 11 державної пожежно-рятувальної частини №11 м. Новоселиця. Також для гасіння пожежі залучено 1 бульдозер та дві одиниці пристосованої техніки.
Причина пожежі на даний час встановлюється.
Нагадаємо, на Буковині в с. Маршинці Новоселицького району горить сміттєзвалище на площі 1 га.