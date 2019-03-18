На Буковине ликвидирован пожар на свалке

В 20:00 спасатели локализовали возгорание на площади 1 га. В 23:00 возгорание мусора ликвидировано.

Для ликвидации пожара на место происшествия направлены дежурный караул спасателей 11 государственной пожарно-спасательной части №11 г. Новоселица. Также для тушения пожара привлечено 1 бульдозер и две единицы приспособленной техники.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Напомним, на Буковине в с. Маршинцы Новоселицкого района горит свалка на площади 1 га.



