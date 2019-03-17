На Буковині горить гектар сміттєзвалища
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Буковині в с. Маршинці Новоселицького району горить сміттєзвалище на площі 1 га. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
“17 березня о 16 годині 20 хвилин до Служби порятунку поступило повідомлення про загоряння сміття на сміттєзвалищі в с. Маршинці Новоселицького району. Для ліквідації пожежі на місце події направлено черговий караул рятувальників 11 державної пожежно-рятувальної частини № 11 м. Новоселиця. Також для гасіння пожежі залучено 1 бульдозер та дві одиниці пристосованої техніки КП „Новоселицька міська тепломережа“. Площа пожежі склала 1 га”, — йдеться у повідомленні.
Причина пожежі на даний час встановлюється.
Нагадаємо, 10 березня о 07:14 до служби порятунку у Львівській області надійшло повідомлення про загоряння сміттєзвалища поблизу м. Новояворівськ.