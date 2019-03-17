На Буковине горит гектар свалки

"17 марта в 16 часов 20 минут в Службу спасения поступило сообщение о возгорании мусора на свалке в с. Маршинцы Новоселицкого района. Для ликвидации пожара на место происшествия направлены дежурный караул спасателей 11 государственной пожарно-спасательной части № 11 г. Новоселица. Также для тушения пожара привлечены 1 бульдозер и две единицы приспособленной техники КП "Новоселицкая городская теплосеть". Площадь пожара составила 1 га", - говорится в сообщении.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Напомним, 10 марта в 07:14 в службу спасения во Львовской области поступило сообщение о возгорании свалки вблизи г.. Новояворовск.



