На Буковине горит гектар свалки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. На Буковине в с. Маршинцы Новоселицкого района горит свалка на площади 1 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"17 марта в 16 часов 20 минут в Службу спасения поступило сообщение о возгорании мусора на свалке в с. Маршинцы Новоселицкого района. Для ликвидации пожара на место происшествия направлены дежурный караул спасателей 11 государственной пожарно-спасательной части № 11 г. Новоселица. Также для тушения пожара привлечены 1 бульдозер и две единицы приспособленной техники КП "Новоселицкая городская теплосеть". Площадь пожара составила 1 га", - говорится в сообщении.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
Напомним, 10 марта в 07:14 в службу спасения во Львовской области поступило сообщение о возгорании свалки вблизи г.. Новояворовск.