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В Николаевской области во время пожара в жилом доме погиб 4-летний мальчик

Киев • УНН

 • 7630 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Николаевской области во время пожара в жилом доме погиб 4-летний мальчик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Николаевской области.

В Николаевской области во время пожара в жилом доме погиб 4-летний мальчик

Сообщается, что пожар произошел вчера, 20 марта, в 15:48 в жилом доме в с. Шевченково Витовского района. Очевидец сообщил о возгорании и сообщил, что в помещении проживает многодетная семья, и в помещении могут находиться дети.

Прибыв на место вызова, в плотно задымленном помещении спасатели обнаружили четырехлетнего мальчика без и вынесли наружу. Бригада скорой медицинской помощи срочно предоставила необходимую первую помощь, провела предреанимационные действия, ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и направили в больницу.

По данным ГСЧС, состояние мальчика оценивалось, как критически тяжелое, и, несмотря на принятые меры, спасти жизнь ребенку не удалось.

Пожар на площади 70 м кв локализовали в 16:30, а в 17:25 его ликвидировали. Предварительная причина - детская шалость с огнем.

Всего в тушении было привлечено 5 единиц техники и 16 человек. Дополнительно привлечено аварийная бригада АО "Николаевоблэнерго" и сотрудников полиции.

Напомним, в Одесской области ликвидирован пожар на территории 30 га.

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