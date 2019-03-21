В Николаевской области во время пожара в жилом доме погиб 4-летний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Николаевской области во время пожара в жилом доме погиб 4-летний мальчик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Николаевской области.
Сообщается, что пожар произошел вчера, 20 марта, в 15:48 в жилом доме в с. Шевченково Витовского района. Очевидец сообщил о возгорании и сообщил, что в помещении проживает многодетная семья, и в помещении могут находиться дети.
Прибыв на место вызова, в плотно задымленном помещении спасатели обнаружили четырехлетнего мальчика без и вынесли наружу. Бригада скорой медицинской помощи срочно предоставила необходимую первую помощь, провела предреанимационные действия, ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и направили в больницу.
По данным ГСЧС, состояние мальчика оценивалось, как критически тяжелое, и, несмотря на принятые меры, спасти жизнь ребенку не удалось.
Пожар на площади 70 м кв локализовали в 16:30, а в 17:25 его ликвидировали. Предварительная причина - детская шалость с огнем.
Всего в тушении было привлечено 5 единиц техники и 16 человек. Дополнительно привлечено аварийная бригада АО "Николаевоблэнерго" и сотрудников полиции.
Напомним, в Одесской области ликвидирован пожар на территории 30 га.