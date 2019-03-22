Женщина погибла в собственной квартире во время пожара

Ночью 22 марта в 00:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Волошковой произошло возгорание в одной из квартир пятиэтажки. Оказалось, что горит жилье на третьем этаже. В 00:52 пожар был локализован, а в 01:00 - ликвидирован.

В ходе разведки звена газодымозащитной службы в одной из комнат квартиры спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни. Погибшей оказалась 44-летняя хозяйка квартиры.

Спасатели сообщили, что во время инцидента с верхних этажей здания вывели на свежий воздух 35 жителей.



Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.

Напомним, в Николаевской области во время пожара в жилом доме погиб 4-летний мальчик.