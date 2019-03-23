Во Львовской области горит стихийная свалка

"23 марта в 16:30 в ДСНС поступила информация, что вблизи г. Новый Раздел на несанкционированной свалке возникло возгорание мусора на площади около 600 кв. Угрозы населенным пунктам нет. К тушению привлечены 15 чел. И 3 ед. техники ГСЧС", - сообщили в ГСЧС.



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Как сообщал УНН, из-за возгорания сухостоя в Ужгороде чуть не сгорел дом.