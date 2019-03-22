Через займання сухостою в Ужгороді мало не згорів будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Ужгороді сталося займання сухостою, через яке мало не згорів житловий будинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Закарпатській області.
Так, повідомлення про загоряння надійшло до рятувальників 21 березня о 16:45.
"За певний час вогонь, знищуючи усе живе на своєму шляху, поступово почав підбиратися до осель містян, тоді пересічні громадяни й зателефонували на "101", - прокоментували рятувальники.
Пожежу сухої трави на площі 0,8 га ліквідували о 18:16.
Зазначається, що попередити перекидання вогню на приватний будинок, який був розташований поруч, вдалося, " коли до нього (до будинку - ред.) залишалися лічені метри".
За попередньою інформацією, причиною загоряння сухостою на відкритій території стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи, зазначили рятувальники.
Нагадаємо, у Київській області за добу було зареєстровано 104 пожежі трав'яного настилу.