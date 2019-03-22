Из-за возгорания сухостоя в Ужгороде чуть не сгорел дом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Ужгороде произошло возгорание сухостоя, из-за которого чуть не сгорел жилой дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Закарпатской области.
Так, сообщение о возгорании поступило к спасателям 21 марта в 16:45.
"Через некоторое время огонь, уничтожая все живое на своем пути, постепенно начал подбираться к домам горожан, тогда обычные граждане и позвонили на "101", - прокомментировали спасатели.
Пожар сухой травы на площади 0,8 га ликвидировали в 18:16.
Отмечается, что предупредить опрокидывание огня на частный дом, который находился рядом, удалось, "когда к нему (к дому - ред.) оставались считанные метры".
По предварительной информации, причиной возгорания сухостоя на открытой территории стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, отметили спасатели.
Напомним, в Киевской области за сутки было зарегистрировано 104 пожара травяного настила.