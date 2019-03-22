Из-за возгорания сухостоя в Ужгороде чуть не сгорел дом

Так, сообщение о возгорании поступило к спасателям 21 марта в 16:45.

"Через некоторое время огонь, уничтожая все живое на своем пути, постепенно начал подбираться к домам горожан, тогда обычные граждане и позвонили на "101", - прокомментировали спасатели.

Пожар сухой травы на площади 0,8 га ликвидировали в 18:16.

Отмечается, что предупредить опрокидывание огня на частный дом, который находился рядом, удалось, "когда к нему (к дому - ред.) оставались считанные метры".

По предварительной информации, причиной возгорания сухостоя на открытой территории стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, отметили спасатели.

Напомним, в Киевской области за сутки было зарегистрировано 104 пожара травяного настила.