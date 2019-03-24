Во Львовской области потушили пожар на свалке
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 марта. УНН. Пожарные ликвидировали пожар на стихийной свалке вблизи города Новый Роздол во Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
"24 марта в 11:34 пожар был ликвидирован. К тушению привлекли 35 спасателей и 5 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
Обстоятельства пожара и причину возникновения возгорания выясняют правоохранители.
Как сообщал УНН, вблизи г. Новый Роздол на несанкционированной свалке возникло возгорание мусора на площади около 600 кв. м.
В 19:00 возгорание мусора на свалке было локализовано на площади 900 кв. м.
Утром 24 марта пожар еще продолжали тушить.