Во Львовской области потушили пожар на свалке

"24 марта в 11:34 пожар был ликвидирован. К тушению привлекли 35 спасателей и 5 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Обстоятельства пожара и причину возникновения возгорания выясняют правоохранители.

Как сообщал УНН, вблизи г. Новый Роздол на несанкционированной свалке возникло возгорание мусора на площади около 600 кв. м.

В 19:00 возгорание мусора на свалке было локализовано на площади 900 кв. м.

Утром 24 марта пожар еще продолжали тушить.