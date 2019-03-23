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Пожежу на стихійному сміттєзвалищі у Львівській області локалізовано

Київ • УНН

 • 9543 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. О 19:00 загорання сміття на несанкціонованому сміттєзвалищі поблизу м. Новий Розділ було локалізовано на площі 900 м кв. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС. 

Пожежу на стихійному сміттєзвалищі у Львівській області локалізовано

"О 19:00 загорання сміття на несанкціонованому сміттєзвалищі поблизу м. Новий Розділ локалізовано на площі 900 м кв", - повідомили в ДСНС. 

Як повідомляв УНН, 23 березня о 16:30 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу м. Новий Розділ на несанкціонованому сміттєзвалищі виникло загорання сміття на площі близько 600 м кв. Загрози населеним пунктам немає. До гасіння залучено 15 чол. та 3 од. техніки ДСНС

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Як повідомляв УНН, через займання сухостою в Ужгороді мало не згорів будинок

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