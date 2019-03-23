Пожар на стихийном свалке во Львовской области локализован

"В 19:00 возгорание мусора на несанкционированной свалке вблизи г. Новый Раздел локализован на площади 900 кв", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, 23 марта в 16:30 в ГСЧС поступила информация, что вблизи г. Новый Раздел на несанкционированной свалке возникло возгорание мусора на площади около 600 кв. Угрозы населенным пунктам нет. К тушению привлечены 15 чел. и 3 ед. техники ГСЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина погибла в собственной квартире во время пожара



Как сообщал УНН, из-за возгорания сухостоя в Ужгороде чуть не сгорел дом.