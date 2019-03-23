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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар на стихийном свалке во Львовской области локализован

Киев • УНН

 • 9543 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В 19:00 возгорание мусора на несанкционированной свалке вблизи г. Новый Раздел было локализовано на площади 900 кв. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.

Пожар на стихийном свалке во Львовской области локализован

"В 19:00 возгорание мусора на несанкционированной свалке вблизи г. Новый Раздел локализован на площади 900 кв", - сообщили в ГСЧС. 

Как сообщал УНН, 23 марта в 16:30 в ГСЧС поступила информация, что вблизи г. Новый Раздел на несанкционированной свалке возникло возгорание мусора на площади около 600 кв. Угрозы населенным пунктам нет. К тушению привлечены 15 чел. и 3 ед. техники ГСЧС. 

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Как сообщал УНН, из-за возгорания сухостоя в Ужгороде чуть не сгорел дом.

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