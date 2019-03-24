Под Ровно перекрывали движение из-за масштабного пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Ровенской области из-за масштабного пожара временно ограничивали движение на южном подходе к Ровно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"Из-за масштабного пожара в Ровенской области временно ограничено движение на участке южного подхода в Ровно от автомобильной дороги М-06 в направлении Ровно, а также от дороги Т-1801 в направлении Квасилова", - говорится в сообщении.
Также движение по дороге М-06 в районе пожара затруднено из-за значительного задымления.
В настоящее время пожар на подъезде к Ровно локализовали.
"Остаточные очаги горения распространяют пламя вдоль берега р.Устя в направлении от автомобильной дороги М-06 в сторону Ровно", - отметили дорожники.
Ограничения в движении по южному подъезда к Ровно и Т-1801 уже сняты.
Как сообщал УНН, во Львовской области потушили пожар на несанкционированном свалке.