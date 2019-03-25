На Буковині через спалювання сухої трави ледь не загорілася АЗС

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Чернівецькій області у місті Заставна через спалювання сухої трави ледь не зайнялись покинутий житловий будинок та автозаправна станція. Згоріла лише дерев’яна огорожа біля будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Чернівецькій області.