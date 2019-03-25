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На Буковині через спалювання сухої трави ледь не загорілася АЗС

Київ • УНН

 • 8282 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Чернівецькій області у місті Заставна через спалювання сухої трави ледь не зайнялись покинутий житловий будинок та автозаправна станція. Згоріла лише дерев’яна огорожа біля будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Чернівецькій області.

На Буковині через спалювання сухої трави ледь не загорілася АЗС

“23 березня у місті Заставна через необережне поводження з вогнем невстановленої особи загорілася суха трава. Пожежа виникла на околиці міста неподалік автозаправної станції та покинутого житлового будинку. Вітер роздмухав полум’я, і вогонь перекинувся на дерев’яну огорожу поблизу будинку з одного боку, та існувала загроза поширення на АЗС з іншого”, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на час приїзду, попередили перекидання вогню на автозаправну станцію, бензовоз і вантажівку.

Внаслідок пожежі вогонь знищив суху траву на площі 1,5 га та дерев’яну огорожу.

Як додають у відомстві, за вихідні сталось 39 пожеж, із них 31 – через спалювання сухої трави.

Як повідомляв УНН, під Рівним перекривали рух через масштабну пожежу.

Раніше УНН повідомляв, у Львівській області загасили пожежу на сміттєзвалищі.

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