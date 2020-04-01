На Буковине 52 пациента получили первый отрицательный результат на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Черновицкой области по состоянию на 1 апреля 52 пациента получили первый отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"...по состоянию на утро 1 апреля 52 буковинцев получили первый отрицательный результат теста на COVID-19", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в медицинских учреждениях Буковины по состоянию на 1 апреля находится 80 пациентов с коронавирусом или с подозрением на него.
"Больше всего больных в областной клинической больнице, областной детской больнице, Черновицкой городской больнице № 1, Глибоцкой и Хотинской ЦРБ", - отмечается в сообщении.
Напомним, у умершей женщины в Черновицкой области, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, была двусторонняя пневмония и сахарный диабет.