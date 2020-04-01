В померлої буковинки, яка була інфікована COVID-19 був цукровий діабет
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В померлої жінки в Чернівецькій області у якої підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 була двостороння пневмонія та цукровий діабет. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецька ОДА.
“Жінка 1952 року із села Ломачинці 14 березня повернулася за кордону. До медичного закладу потрапила 27 березня. 29 березня у неї підтвердився коронавірус”, — йдеться в повідомлені.
Повідомляється, що того ж дня її стан погіршився, недужу перевели до реанімації.
“У ніч проти 1 квітня хвора померла. У жінки була двостороння двобічна пневмонія та цукровий діабет”, — зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, у Чернівецькій області померла ще одна жінка, в якої підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19.
Нагадаємо, на Буковині кількість інфікованих COVID-19 зросла до 104 осіб.
Додамо, 31 березня від COVID-19 на Буковині померли двоє людей — із Хотинського та Вижницького районів.