На Буковині від COVID-19 померла ще одна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Чернівецькій області померла ще одна жінка, в якої підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це повідомила секретар Новодністровської міської ради Наталія Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Жителька села Ломачинці, яка мала підтверджений діагноз COVID-19, померла вчора ввечері, 31.03.2020", - написала Цимбалюк.
Нагадаємо, на Буковині кількість інфікованих COVID-19 зросла до 104 осіб.
Додамо, 31 березня від COVID-19 на Буковині померли двоє людей — із Хотинського та Вижницького районів.