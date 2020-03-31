На Буковині кількість інфікованих COVID-19 зросла до 104 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Чернівецькій області сьогодні, 31 березня, офіційно підтверджено ще 14 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.
Таким чином, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 104 особи.
Кількість виявлених людей, інфікованих COVID-19, за 10 днів зросла на 700%.
Географія поширення нових випадків:
Хотин – 2
Сторожинець – 1
Вижниця – 1
Ржавинці Заставнівського району – 1
Чепоноси Хотинського району – 1
Брусниця Кіцманського району – 1
Шилівці Хотинського району – 1
Топорівці Новоселицького району – 1
Струмок Сокирянського району – 1
Валява Кіцманський район – 1
Привороки Глибоцького району – 1
Байраки Герцаївського району – 1
Банчени Герцаївського району – 1
Загалом Чернівецький обласний лабораторний центр сьогодні проаналізував 39 зразків.
У Глибокій лікується від коронавірусу громадянин Італії, громадянин Португалії перебуває на обсервації.
31 березня від COVID-19 на Буковині померли двоє людей – із Хотинського та Вижницького районів.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 645 випадків коронавірусу: 17 осіб померли.