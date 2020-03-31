На Буковине количество инфицированных COVID-19 выросло до 104 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Черновицкой области сегодня, 31 марта, официально подтверждено еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.
Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 104 человека.
Количество выявленных людей, инфицированных COVID-19, за 10 дней выросло на 700%.
География распространения новых случаев:
Хотин - 2
Сторожинец - 1
Вижница - 1
Ржавинцы Заставнивского района - 1
Чепоносы Хотинского района - 1
Брусника Кицманского района - 1
Шиловцы Хотинского района - 1
Топоривци Новоселицкого района - 1
Ручей Сокирянского района - 1
Валява Кицманский район - 1
Привороки Глыбоцкого района - 1
Буераки Герцаевского района - 1
Банчены Герцаевского района - 1
В общем Черновицкий областной лабораторный центр сегодня проанализировал 39 образцов.
В Глубокой лечится от коронавируса гражданин Италии, гражданин Португалии находится на обсервации.
31 марта от COVID-19 на Буковине умерли два человека - из Хотинского и Вижницкого районов.
Напомним, в Украине зафиксировано 645 случаев коронавируса: 17 человек умерли.