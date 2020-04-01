На Буковине от COVID-19 умерла еще одна женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Черновицкой области умерла еще одна женщина, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила секретарь Новоднестровского городского совета Наталья Цимбалюк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Жительница села Ломачинцы, которая имела подтвержденный диагноз COVID-19, умерла вчера вечером, 31.03.2020", - написала Цимбалюк.
Напомним, на Буковине количество инфицированных COVID-19 выросло до 104 человек.
Добавим, 31 марта от COVID-19 на Буковине умерли два человека - из Хотинского и Вижницкого районов.