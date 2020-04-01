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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90729 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101596 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103717 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102879 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111014 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100145 просмотра

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В умершей буковинки, которая была инфицирована COVID-19 был сахарный диабет

В умершей буковинки, которая была инфицирована COVID-19 был сахарный диабет

Киев  •  УНН

 • 10357 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В умершей женщины в Черновицкой области у которой подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 была двусторонняя пневмония и сахарный диабет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

“Женщина 1952 из села Ломачинцы 14 марта вернулась из-за рубежа. В медицинское учреждение попала 27 марта. 29 марта у нее подтвердился коронавирус”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в тот же день ее состояние ухудшилось, больную перевели в реанимацию.

“В ночь на 1 апреля больная умерла. У женщины была двусторонняя двусторонняя пневмония и сахарный диабет”, — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Черновицкой области умерла еще одна женщина, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Напомним, на Буковине количество инфицированных COVID-19 выросло до 104 человек.

Добавим, 31 марта от COVID-19 на Буковине умерли два человека — из Хотинского и Вижницкого районов.

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