В умершей буковинки, которая была инфицирована COVID-19 был сахарный диабет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В умершей женщины в Черновицкой области у которой подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 была двусторонняя пневмония и сахарный диабет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
“Женщина 1952 из села Ломачинцы 14 марта вернулась из-за рубежа. В медицинское учреждение попала 27 марта. 29 марта у нее подтвердился коронавирус”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в тот же день ее состояние ухудшилось, больную перевели в реанимацию.
“В ночь на 1 апреля больная умерла. У женщины была двусторонняя двусторонняя пневмония и сахарный диабет”, — отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в Черновицкой области умерла еще одна женщина, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Напомним, на Буковине количество инфицированных COVID-19 выросло до 104 человек.
Добавим, 31 марта от COVID-19 на Буковине умерли два человека — из Хотинского и Вижницкого районов.