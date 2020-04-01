На Буковині 52 пацієнти отримали перший негативний результат на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Чернівецькій області станом на 1 квітня 52 пацієнти отримали перший негативний результат тесту на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"...станом на ранок 1 квітня 52 буковинців отримали перший негативний результат тесту на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що у медичних закладах Буковини станом на 1 квітня перебуває 80 пацієнтів, хворих на коронавірус або ж із підозрою на нього.
"Найбільше хворих у обласній клінічній лікарні, обласній дитячій лікарні, Чернівецькій міській лікарні № 1, Глибоцькій та Хотинській ЦРЛ",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у померлої жінки в Чернівецькій області, у якої підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19, була двостороння пневмонія та цукровий діабет.