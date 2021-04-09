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На Броварской окружной, где перевернулся грузовик с жидким кислородом, восстановили движение

На Броварской окружной, где перевернулся грузовик с жидким кислородом, восстановили движение

Киев  •  УНН

 • 14701 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На автодороге Броварская окружная, где перевернулся грузовик, что транспортировал жидкий кислород, восстановлено движение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

Цитата

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Что было раньше

На автодороге Броварская окружная, перед поворотом на Борисполь, перевернулся грузовик, который транспортировал жидкий кислород. На данном участке движение было временно заблокировано.

Дополнение

Николаевской области в результате лобового столкновения грузовика и легковушки, погибли три человека.

В Луцке произошла авария с участием маршрутки и грузовика. В результате к медикам обратилось 6 пассажиров и водитель маршрутного такси.

Украинские Национальные Новости

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