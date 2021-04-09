На Броварской окружной, где перевернулся грузовик с жидким кислородом, восстановили движение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На автодороге Броварская окружная, где перевернулся грузовик, что транспортировал жидкий кислород, восстановлено движение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.
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"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
Что было раньше
На автодороге Броварская окружная, перед поворотом на Борисполь, перевернулся грузовик, который транспортировал жидкий кислород. На данном участке движение было временно заблокировано.
Дополнение
Николаевской области в результате лобового столкновения грузовика и легковушки, погибли три человека.
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