На Броварській окружній, де перекинулася вантажівка з рідким киснем, відновили рух
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На автодорозі Броварська окружна, де перекинулася вантажівка, яка транспортувала рідкий кисень, відновлено рух. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.
Цитата
“Рух відновлено”, — йдеться в повідомленні.
Що було раніше
На автодорозі Броварська окружна, перед поворотом на Бориспіль, перекинулася вантажівка, яка транспортувала рідкий кисень. На зазначеній ділянці рух був тимчасово заблоковано.
Доповнення
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