На Броварській окружній, де перекинулася вантажівка з рідким киснем, відновили рух

Цитата

“Рух відновлено”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

На автодорозі Броварська окружна, перед поворотом на Бориспіль, перекинулася вантажівка, яка транспортувала рідкий кисень. На зазначеній ділянці рух був тимчасово заблоковано.

Доповнення

Миколаївській області у результаті лобового зіткнення вантажівки та легковика, загинули троє осіб.



У Луцьку сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки. В результаті до медиків звернулося 6 пасажирів та водій маршрутного таксі.