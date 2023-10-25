На Белоцерковщине мужчина из-за неосторожности остался без пальцев руки

Детали

24 октября на одном из пищевых предприятий токарь травмировался во время выполнения работ на станке. Врачи, прибывшие на место, диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию двух пальцев.

На предприятии объяснили, что работник не соблюдал меры личной безопасности, из-за чего и пострадал. Окончательную причину травмирования определят следователи.

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