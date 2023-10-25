На Білоцерківщині чоловік через необережність залишився без пальців руки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Учора на Білоцерківщині чоловік, працюючи за токарним станком, отримав травму через необережність та залишився без пальців рук. Про це повідомила поліція Київщини в Тelegram-каналі, пише УНН.
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24 жовтня на одному з харчових підприємств токар травмувався під час виконання робіт на станку. Лікарі, які прибули на місце, діагностували у потерпілого травматичну ампутацію двох пальців.
На підприємстві пояснили, що працівник не дотримувався заходів особистої безпеки, через що і постраждав. Остаточну причину травмування визначать слідчі.
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