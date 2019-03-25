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На аграрный сектор приходится 7% кредитов банков Украины

Киев • УНН

 • 7693 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. На аграрный сектор приходится 7% кредитного портфеля банков Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Национальном университете биоресурсов и природного пользования Украины, передает корреспондент УНН.

На аграрный сектор приходится 7% кредитов банков Украины

"Только 7% кредитного портфеля банков Украины приходится на аграрный сектор. Три четверти средств, которые тратятся на выращивание урожая, - это собственные средства аграриев", - отметил Глава государства.

По его словам, власть в Украине планирует смягчить вопрос с доступом аграриев к кредитным ресурсам - в частности, путем разработки действенных механизмов страхования урожая, развития кредитной кооперации и тому подобное.

Также Глава государства заявил, что введение открытых аукционов с едиными стартовыми условиями могут "отменить диктат крупных арендаторов земли". Таким образом, по оценке Президента, стоимость аренды земли вырастет как минимум в 5 раз.

Также он заявил, что из-за изношенности инфраструктуры полив орошаемых земель осуществляется только на 650 тыс. га.

"Есть проблема изношенности инфраструктуры и создание и обновление систем ирригации. Из более чем 2 млн га орошаемых земель осуществляется полив только на 600-650 тыс. га", - заявил Порошенко.

По его словам, проблема отсутствия систем ирригации, дождевальных машин и их ремонта требует своего решения.

Украинские аграрии в прошлом году намолотили рекордные 70,1 млн тонн зерновых, превысив таким образом предыдущий максимум на 4 млн тонн.

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