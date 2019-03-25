На аграрный сектор приходится 7% кредитов банков Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. На аграрный сектор приходится 7% кредитного портфеля банков Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Национальном университете биоресурсов и природного пользования Украины, передает корреспондент УНН.
"Только 7% кредитного портфеля банков Украины приходится на аграрный сектор. Три четверти средств, которые тратятся на выращивание урожая, - это собственные средства аграриев", - отметил Глава государства.
По его словам, власть в Украине планирует смягчить вопрос с доступом аграриев к кредитным ресурсам - в частности, путем разработки действенных механизмов страхования урожая, развития кредитной кооперации и тому подобное.
Также Глава государства заявил, что введение открытых аукционов с едиными стартовыми условиями могут "отменить диктат крупных арендаторов земли". Таким образом, по оценке Президента, стоимость аренды земли вырастет как минимум в 5 раз.
Также он заявил, что из-за изношенности инфраструктуры полив орошаемых земель осуществляется только на 650 тыс. га.
"Есть проблема изношенности инфраструктуры и создание и обновление систем ирригации. Из более чем 2 млн га орошаемых земель осуществляется полив только на 600-650 тыс. га", - заявил Порошенко.
По его словам, проблема отсутствия систем ирригации, дождевальных машин и их ремонта требует своего решения.
Украинские аграрии в прошлом году намолотили рекордные 70,1 млн тонн зерновых, превысив таким образом предыдущий максимум на 4 млн тонн.