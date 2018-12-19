Українські аграрії зібрали рекордний врожай
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Українські аграрії станом на 19 грудня намолотили рекордні 70,1 млн тонн зернових, перевищивши таким чином попередній максимум на 4 млн тонн. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства, передає УНН.
У минулому році в Україні зібрали рекордний урожай кукурудзи - 35,5 млн тонн, соняшнику - 13,7 млн тонн і сої - 4,4 млн тонн.
Найвищу врожайність у 2018 році показали Черкаська, Вінницька та Хмельницька області.
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Як повідомляв УНН, станом на 19 листопада українські аграрії намолотили 66,4 мільйони тонн зерна, що вже перевищує рекорд, встановлений у 2016 році.
Нагадаємо, у вересні експерти прогнозували врожай зернових на рівні 61,8 млн тонн, що на 200 тис. тонн, менше, ніж прогнозувалося у квітні.
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