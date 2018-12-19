Украинские аграрии собрали рекордный урожай
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украинские аграрии по состоянию на 19 декабря намолотили рекордные 70,1 млн тонн зерновых, превысив таким образом предыдущий максимум на 4 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.
В прошлом году в Украине собрали рекордный урожай кукурузы - 35,5 млн тонн, подсолнечника - 13,7 млн тонн и сои - 4,4 млн тонн.
Наивысшую урожайность в 2018 году показали Черкасская, Винницкая и Хмельницкая области.
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Как сообщал УНН, по состоянию на 19 ноября украинские аграрии намолотили 66,4 миллиона тонн зерна, что уже превышает рекорд, установленный в 2016 году.
Напомним, в сентябре эксперты прогнозировали урожай зерновых на уровне 61,8 млн тонн, что на 200 тыс. Тонн меньше, чем прогнозировалось в апреле.
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