Украинские аграрии собрали рекордный урожай

В прошлом году в Украине собрали рекордный урожай кукурузы - 35,5 млн тонн, подсолнечника - 13,7 млн тонн и сои - 4,4 млн тонн.



Наивысшую урожайность в 2018 году показали Черкасская, Винницкая и Хмельницкая области.



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Как сообщал УНН, по состоянию на 19 ноября украинские аграрии намолотили 66,4 миллиона тонн зерна, что уже превышает рекорд, установленный в 2016 году.



Напомним, в сентябре эксперты прогнозировали урожай зерновых на уровне 61,8 млн тонн, что на 200 тыс. Тонн меньше, чем прогнозировалось в апреле.



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