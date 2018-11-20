Українські аграрії намолотили рекордний обсяг зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Станом на 19 листопада українські аграрії намолотили 66,4 мільйони тонн зерна, що вже перевищує рекорд, встановлений у 2016 році. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
"З огляду на досить сприятливі погодні умови для пізніх ярих культур, наші обережні прогнози щодо рекордного урожаю за всю історію незалежності України починають справджуватися. На даний момент, коли збирання зернових ще триває, маємо більше ніж 66 млн тонн, що вже перевершує попередній найвищий показник 2016 року", - зазначив Мартинюк.
За його словами, історичний рекорд виробництва зернових у 2018 році вдалося поставити завдяки високому врожаю кукурудзи, який також очікується на рівні історичного максимуму – близько 34,8 млн тонн. Крім того, вперше будуть зафіксовані рекордні показники з валового збору і врожайності сої та соняшника.
Усього станом на 19 листопада зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 14,3 млн га (або 96% до прогнозу) та намолочено 66,4 млн тонн зерна при врожайності 46,5 ц/га (у 2017 році – 41,8 ц/га).
Зокрема кукурудза обмолочена на площі 4,1 млн га, або 90% до прогнозу, намолочено 31,3 млн тонн зерна при врожайності 75,9 ц/га (у 2017 році – 52,3 ц/га), що також є найвищим досягненням в історії незалежної держави.
Соняшник обмолочений на площі 6,0 млн га, або 99,8%, намолочено 13,8 млн тонн при врожайності 22,8 ц/га (у 2017 році – 20,1 ц/га). Соя зібрана з площі 1,7 млн га, або 99% до прогнозу, намолочено 4,3 млн тонн при врожайності 25,7 ц/га (у 2017 році – 19,2 ц/га).
Нагадаємо, у вересні експерти прогнозували врожай зернових на рівні 61,8 млн тонн, що на 200 тис. тонн, менше, ніж прогнозувалося у квітні.
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