Українські аграрії намолотили рекордний обсяг зерна

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Станом на 19 листопада українські аграрії намолотили 66,4 мільйони тонн зерна, що вже перевищує рекорд, встановлений у 2016 році. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.