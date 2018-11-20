Украинские аграрии намолотили рекордный объем зерна

"Учитывая достаточно благоприятные погодные условия для поздних яровых культур, наши осторожные прогнозы относительно рекордного урожая за всю историю независимости Украины начинают сбываться. На данный момент, когда уборка зерновых еще продолжается, имеем больше чем 66 млн тонн, что уже превосходит предыдущий высокий показатель 2016 года", - отметил Мартынюк.

По его словам, исторический рекорд производства зерновых в 2018 году удалось поставить благодаря высокому урожаю кукурузы, который также ожидается на уровне исторического максимума - около 34,8 млн тонн. Кроме того, впервые будут зафиксированы рекордные показатели по валовому сбору и урожайности сои и подсолнечника.

Всего по состоянию на 19 ноября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 14,3 млн га (или 96% к прогнозу) и намолочено 66,4 млн тонн зерна при урожайности 46,5 ц/га (в 2017 году - 41,8 ц/га).

В частности кукуруза обмолоченная на площади 4,1 млн га, или 90% к прогнозу, намолочено 31,3 млн тонн зерна при урожайности 75,9 ц/га (в 2017 году - 52,3 ц/га), что также является наивысшим достижением в истории независимого государства.

Подсолнечник обмолочен на площади 6,0 млн га, или 99,8%, намолочено 13,8 млн тонн при урожайности 22,8 ц/га (в 2017 году - 20,1 ц/га). Соя собрана с площади 1,7 млн га, или 99% к прогнозу, намолочено 4,3 млн тонн при урожайности 25,7 ц/га (в 2017 году - 19,2 ц/га).

Напомним, в сентябре эксперты прогнозировали урожай зерновых на уровне 61,8 млн тонн, что на 200 тыс. тонн меньше, чем прогнозировалось в апреле.

Экспорт зерновых с начала текущего маркетингового года уменьшился на 0,9 млн тонн или на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Польше цены на белый хлеб стартуют от 27 грн за килограмм, в то же время в Украине самый дешевый белый хлеб стоит 28 грн за килограмм.