На аграрний сектор припадає 7% кредитів банків України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На аграрний сектор припадає 7% кредитного портфелю банків України. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу в Національному університеті біоресурсів і природного користування України, передає кореспондент УНН.
"Лише 7% кредитного портфелю банків України припадає на аграрний сектор. Три чверті коштів, які витрачаються на вирощування врожаю, – це власні кошти аграріїв", - зазначив Глава держави.
За його словами, влада в Україні планує пом’якшити проблему із доступом аграріїв до кредитних ресурсів – зокрема, через розробку дієвих механізмів страхування врожаю, розвиток кредитної кооперації тощо.
Також Глава держави заявив, що запровадження відкритих аукціонів з єдиними стартовими умовами можуть "скасувати диктат великих орендарів землі". Таким чином, за оцінкою Президента, вартість оренди землі зросте як мінімум у 5 разів.
Також він заявив, що через зношеність інфраструктури полив зрошувальних земель здійснюється лише на 650 тис. га.
"Маємо проблему зношеності інфраструктури і створення та оновлення систем іригації. З більш ніж 2 млн га зрошуваних земель здійснюється полив лише на 600-650 тис. га", - заявив Порошенко.
За його словами, проблема відсутності систем іригації, дощувальних машин та їх ремонту потребує свого вирішення.
Українські аграрії минулого року намолотили рекордні 70,1 млн тонн зернових, перевищивши таким чином попередній максимум на 4 млн тонн.