На аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму вспыхнул пожар: что известно
Возле стоянки военной техники на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму произошел пожар.
"Укрзализныця" анонсировала новый рейс между Харьковом и Ивано-Франковской областью
Со следующей недели "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту с указанием времени отправления и прибытия.
В Одесской области ПВО сбила российскую ракету Х-59: обломки повредили несколько домов
Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету, нацеленную на Одессу, но ее осколки повредили недостроенные здания и стекла в прибрежной зоне.
Большинство украинцев не будут праздновать День святого Валентина из-за войны - опрос
76% украинцев не будут праздновать День святого Валентина. При этом большая часть людей никогда и не праздновали его, а четверть считает неуместным праздновать в военное время. К такому выводу пришли в ходе опроса, проведенного Rakuten Viber.
ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля
Суд продлил арест судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил офицера Национальной гвардии на блокпосту, до 12 апреля.
российские хакеры пытались войти в е-системы литовской армии
российские хакеры пытались получить доступ к литовским военным системам, но были обнаружены и остановлены.
Пытаются отвлечь внимание от своих потерь: Тарнавский опровергал российские фейки об ударе по полигону ВСУ в Донецкой области
Генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский опроверг российские заявления о нанесении удара по украинскому полигону и заявил, россияне пытаются фейками отвлечь внимание от своих масштабных потерь на Таврическом направлении.
Будут судить организаторов выезда мужчин за границу через систему "Шлях"
Семерым организаторам незаконной переправки мужчин за границу с использованием системы пропусков "Шлях" предъявлено обвинение, а их дело передано в суд.
Глава Пентагона Остин, которого накануне госпитализировали, примет участие заседании "Рамштайн"
Министр обороны США Ллойд Остин примет виртуальное участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля после прохождения медицинской процедуры.
Херсон снова подвергся атаке рф: под огнем оказались остановка и медучреждения, двое раненых
Две женщины получили ранения в результате российского обстрела Херсона, в частности, возле остановки общественного транспорта.