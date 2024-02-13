На аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму вспыхнул пожар: что известно

В оккупированном Крыму на аэродроме "Саки" вспыхнул пожар. Как сообщает "Крымский ветер", неподалеку возле очага пожара находится стоянка военной техники, передает УНН.

"На аэродроме "Саки" в Новофедоровке сегодня был пожар... Неподалеку находится стоянка военной техники и площадка РЛС. Отметим, что в воинских частях случайные пожары обычно бывают только летом, когда много сухости", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Крымский ветер" обнародовал снимки со спутника NASA.

Желтой точкой на карте показано место попадания за командным пунктом 6 января.

В двух районах оккупированного Крыма прогремели взрывы